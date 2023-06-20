Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената и Мажилиса на совместном заседании палат Парламента утвердили состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В неё из числа сенаторов вошли Маулен Ашимбаев, Ольга Перепечина, Аскар Шакиров, Суиндик Алдашев, Нурторе Жусип, Али Бектаев, Нурлан Бекназаров, Сергей Карплюк, Акмарал Альназарова. Из числа мажилисменов – Альберт Рау, Нуртай Сабильянов, Аян Зейнуллин, Павел Казанцев, Асхат Рахимжанов, Аскар Садыков, Ерлан Стамбеков, Гаухар Танашева, Динара Шукижанова.

Напомним, вопрос о создании парламентской комиссии ранее обсуждался на заседании Сената. В ходе заседания отмечалось, что создается она в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Комиссия создается по поручению Главы государства. Основная цель Парламентской комиссии - содействие эффективной реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. Также в ее работе будут принимать участие члены Правительства, представители международных организаций и неправительственного сектора, эксперты и ученые», – отмечал Спикер Сената на заседании Палаты 8 июня.