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    Маулен Ашимбаев: Важно сохранить и приумножить все достижения независимости

    16 Декабря 2020, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно, чтобы все граждане чувствовали свою ответственность перед страной и вносили свой вклад в ее развитие и укрепление независимости. Об этом в своем поздравлении с Днем независимости подчеркнул Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает МИА «Казинформ».

    - День Независимости – наш главный национальный праздник. За годы независимости под руководством Елбасы наша страна достигла значимых успехов. Сделано очень многое для формирования государственных институтов, повышения благосостояния граждан и развития экономики.

    На нынешнем историческом этапе и в условиях новых вызовов особенно важно сохранить и приумножить все достижения независимости. Именно на это направлена модернизационная политика Главы государства. Все инициативы Президента Казахстана нацелены на защиту и продвижение национальных интересов, сбалансированное развитие экономики, дальнейший рост благосостояния людей и укрепление социальной справедливости.

    Уверен, наша страна успешно преодолеет все трудности и вызовы. И важно, чтобы все граждане чувствовали свою ответственность перед страной и вносили свой вклад в ее развитие и укрепление независимости.

    Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов, а нашей Родине – Республике Казахстан процветания и новых достижений!, - говорится в поздравлении Маулена Ашимбаева в Facebook.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат День Независимости
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