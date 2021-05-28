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    Маулен Ашимбаев: В рамках юбилея Независимости обсуждение темы Ашаршылық обретает особое значение

    28 Мая 2021, 15:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК состоялась презентация трёхтомного сборника уникальных документов «Ашаршылық. Голод. 1928-1934», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тема Ашаршылық стала подниматься на государственном уровне после обретения Независимости по инициативе Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В результате проведённых исследований стало очевидным, что голод коснулся не только конкретных населенных пунктов, он стал огромной трагедией для всего нашего народа. Однако до сих пор многие сведения и данные тех лет не раскрыты», - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

    По его словам, работа по подготовке презентуемого издания была организована Сенатом по поручению Президента страны по детальному изучению и анализу исторических документов, связанных с Ашаршылық. Публикация исторических данных и архивов тех времён важна для восполнения имеющихся «белых пятен» в нашей истории.

    «В рамках юбилея Независимости обсуждение темы Ашаршылық и проведение соответствующих исследований обретают особое значение. Голод 30-х годов прошлого века стал огромной трагедией для нашего народа. В тот период мы потеряли почти половину населения страны. Теме Ашаршылық уделил пристальное внимание Глава государства в своей статье «Независимость превыше всего», - напомнил спикер.

    М. Ашимбаев также сообщил, что в настоящее время по поручению Главы государства идет системная работа в этом направлении. В трехтомнике представлены документы и сведения 1928-1934 годов. В книге содержатся данные о причинах и последствиях того периода, а также другие ценные материалы. Все документы получены из центральных и региональных архивов. Благодаря этому изданию опубликованы многие документы и данные, которые ранее были недоступными для общественности.

    Председатель Сената поблагодарил авторов и составителей сборника за кропотливую и объемную работу, которую удалось проделать за короткий период 3 месяца.

    «Наши ученые и историки должны продолжать детальные исследования темы Ашаршылық. По поручению Президента страны со стороны государственных органов будет оказана необходимая поддержка таким исследованиям», - заявил Маулен Ашимбаев.

    Ответственный редактор издания – ученый-историк, депутат Парламента Берик Абдыгалиулы.

    Напомним, 27 мая 2021 года председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев представил Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву сборник «Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника», подготовленный в рамках поручения Главы государства. В данном трехтомном издании собрано более тысячи архивных документов, повествующих о трагической истории принудительной коллективизации в Казахстане.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Наука История Казахстана Сенат Юбилей Память Общество 30 лет Независимости
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