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    Маулен Ашимбаев: Укрепление системы защиты прав человека – цель проводимых реформ

    3 Ноября 2022, 11:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил на пленарном заседании палаты, что укрепление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности являются основными целями проводимых в Казахстане реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важной целью проводимых в Казахстане реформ является укрепление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами. Принятые сегодня законы будут способствовать развитию демократических институтов, укреплению доверия граждан к государственным и политическим структурам. Это важный шаг к построению справедливого Казахстана», - сказал Маулен Ашимбаев, комментируя принятие Закона о Конституционном суде.

    Ранее сообщалось, что Сенат принял Закон о Конституционном суде.

    Теперь казахстанцы смогут оспаривать законы или нормативно-правовые акты, которые затрагивают их права и свободы. Обращения граждан будет принимать Конституционный суд. Также закон должен усилить правозащитные институты государства и расширить доступ граждан к конституционному контролю.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Маулен Ашимбаев
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