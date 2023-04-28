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    Маулен Ашимбаев: Сенат готов законодательно поддержать предложения по правовой защите госслужащих

    28 Апреля 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат готов законодательно поддержать новые предложения по правовой защите государственных служащих. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно думать о правовой защите государственных служащих. Это задача, которая имеет своеобразный порядок. Это очень актуально, хотя и не глобально. К сожалению, это один из самых уязвимых моментов в нашей системе управления. Государственные служащие на каждом уровне не хотят или боятся брать на себя ответственность. Не хотят принимать решения. Нельзя сказать, что это везде. Но мы наблюдаем такую тенденцию. В министерствах, ведомствах, других структурах, акиматах государственные служащие боятся брать на себя ответственность на разных уровнях, все норовят передавать важные решения кому-то другому. С одной стороны, их логику тоже можно понять. Мы видим, что государственные служащие обеспокоены своей безопасностью, опасаются правовых последствий», - сказал председатель Сената, выступая на международной научно-практической конференции «Открытое правительство и новая культура управления: слышать, понимать, действовать».

    В этой связи, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что без инициативных управленцев, готовых взять на себя ответственность, мы не сможем добиться эффективной реализации всего комплекса социально-экономических реформ, инициированных Президентом РК.

    «Сенат вместе с другими заинтересованными институтами готов оказать законодательную поддержку новым предложениям в этом направлении», - добавил спикер Сената.

    Автор:

    Серик Сабеков

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