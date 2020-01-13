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    Маулен Ашимбаев рассказал о самой важной задаче неправительственного сектора

    13 Января 2020, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Маулен Ашимбаев призвал неправительственный сектор к активному взаимодействию в вопросах укрепления общественного диалога между государством и народом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я хотел бы отметить те направления, где мы могли бы усилить наше взаимодействие. Речь идет о взаимодействии между государственными органами, Администрацией Президента, Министерством информации и общественного развития с одной стороны, и с неправительственным сектором, а также Гражданским альянсом с другой. По поручению Главы государства, как ответ на запрос общества принят большой пакет законов, ужесточающих ответственность за те или иные преступления, а также законы, направленные на решение тех или иных актуальных проблем в нашем обществе», - сказал Маулен Ашимбаев на конференции Гражданского альянса Казахстана.


    Он заверил, что эта работа будет продолжена и дальше.

    «Это и принятие тех законопроектов, о которых говорил Касым-Жомарт Кемелевич на последнем заседании Нацсовета, принятие законопроектов, направленных на реализацию тех или иных положений Послания Главы государства, то есть большая законодательная работа будет продолжаться и дальше. И в этих условиях очень важно, чтобы Гражданский альянс активно участвовал в подготовке этих и других законопроектов. С другой стороны, важная задача сегодня перед государственными органами – разъяснять населению доходчиво и понятно суть этих законодательных изменений, на что они направлены, что позволяют обеспечить нашей стране, почему мы меняем законы, что это даст конкретному гражданину», - подчеркнул спикер.


    М. Ашимбаев также отметил важность укрепления процесса по реализации концепцию К. Токаева о «слышащем государстве».

    «Сегодня очень важно установить общественный диалог, постоянные системные коммуникации между властью и обществом и Гражданский альянс должен играть в этом одну из важнейших ролей, на национальном, региональном и отраслевом уровнях, на уровне министерств», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    НПО Общество Нацсовет
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