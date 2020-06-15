Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро, на котором внесены предложения по повестке дня очередного заседания Палаты, намеченного на 18 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессслужбу Сената Парламента РК.

В ходе предстоящего заседания сенаторы заслушают и обсудят отчет Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год.

Кроме того, на заседании планируют рассмотреть проект Административного процедурно-процессуального Кодекса и сопутствующий законопроект по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства, ратификацию Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам, а также поправки в законодательство по вопросам улучшения бизнес-климата.

Также Бюро распределило среди комитетов законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Комитет по финансам и бюджету определен головным по законопроектам «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста».

Дальнейшей проработкой проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах» займется Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий» закреплен за Комитетом по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Головным комитетам поручено обобщить предложения других комитетов Сената Парламента Республики Казахстан и подготовить заключения по данным документам.