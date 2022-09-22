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    Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан

    22 Сентября 2022, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Россияне к нам могут приезжать. Мы не можем и не должны ограничивать: если человек приезжает по делам, к родственникам или приезжает с целью туризма. Так же как и казахстанцы могут ездить в Россию. Это взаимный процесс, поэтому его мы не можем ограничивать. Это наша политика», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания палаты.

    Спикер Сената отметил, что предоставление вида на жительство - это совсем другой вопрос.

    «Если речь идет о получении вида на жительство, то это уже другая категория. Вид на жительство в Казахстане, который дает какие-то права, возможности. Чтобы получить вид на жительство в Казахстане гражданин любой другой страны должен иметь согласие своего государства. Этот пункт четко прописан в наших законах», - пояснил Маулен Ашимбаев.

    Было отмечено, что у претендентов на получение вида на жительство должен быть листок убытия и другие предусмотренные законодательством документы.

    «Политическое убежище - это другой вопрос. Предоставление политического убежища, признание беженцами и предоставление статуса беженцев – это другие вопросы. Они регулируются, в том числе, международными соглашениями, соответствующими документами, которые одобрялись по линии ООН. Это совсем другая история и сейчас об этом речи совсем не идет», - добавил Маулен Ашимбаев.

    Вчера Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.


    Фото:senate.parlam.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Россия Общество мигранты Маулен Ашимбаев
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