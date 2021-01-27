Маулен Ашимбаев прокомментировал массовую вакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК прокомментировал массовую вакцинацию от коронавируса. Своим мнением Маулен Ашимбаев поделился в социальных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Глава государства провёл расширенное заседание Правительства. Основной блок выступления Президента страны был посвящён росту реальных доходов казахстанцев, мерам поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечению роста экономики. Касым-Жомарт Кемелевич дал поручения оптимизировать государственные расходы, повысить эффективность рассмотрения обращений граждан, а также разобраться с вопросами качества и скорости интернета. Президент страны отметил недостатки в работе по увеличению доли местного содержания в закупках и в вопросах трудоустройства людей, особенно в сельской местности. Глава государства подчеркнул необходимость актуализации механизмов и принципов реализации государственной программы занятости «Еңбек», - написал в Facebook Маулен Ашимбаев.

По его словам, серьезное внимание уделено борьбе с теневой экономикой, лжепредприятиями и злостными неплательщиками.

«Президент страны также поручил внести предложения по улучшению системы привлечения инвестиций. Поднимались также вопросы эффективности специальных экономических зон в разных регионах Казахстана. До 1 января 2022 года поручено обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих открытой конкуренции. Будет возобновлена работа Земельной комиссии. Отдельно Президент страны остановился на решении проблем пастбищ для нужд сельских жителей. Будет разработан национальный проект «Жасыл Қазақстан», в рамках которого планируется обеспечить общественный контроль проводимой работы в сфере экологии. Озвучены новые инициативы в области дальнейшего реформирования систем здравоохранения и образования. Среди них - полная инвентаризация медицинских объектов, строительство до конца года 200 новых школ, разработка единых учебников по истории Казахстана и всемирной истории. Глава государства также уделил большое внимание вопросам предстоящей вакцинации населения. Эта тема сейчас активно обсуждается в обществе», - отметил М.Ашимбаев.

Как отметил спикер Сената, при принятии Кодекса о здоровье сенаторами была внесена поправка о возможности отказа от лечения и проведения других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок.

«Поэтому, вопреки мнениям, нередко распространяемым в сетях, вакцинация в Казахстане не может быть принудительной. Однако нужно понимать, что только такой способ может в конечном счёте остановить пандемию. Вакцины не раз спасали человечество в разные периоды истории. И сегодня мы стоим перед выбором - сохранять карантинные ограничения на неопределённый период или с помощью массовой вакцинации постепенно приобретать коллективный иммунитет и постепенно возвращаться к привычному образу жизни. То есть вакцинация - мера не принудительная, но крайне важная с точки зрения здоровья нации. Государственному аппарату и общественным институтам предстоит провести большую разъяснительную работу в этом направлении. Сенат Парламента совместно с Мажилисом будет обеспечивать принятие всех необходимых законов для реализации инициатив и поручений Главы государства», - резюмировал Маулен Ашимбаев.