Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах в Национальной библиотеке РК

    10 Января 2021, 09:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев на участке № 111, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Участок № 111 расположен в Национальной академической библиотеке.

    Напомним, 10 января 2020 года в Казахстане проходят выборы депутатов Парламента и маслихатов.

    Голосование по выборам депутатов проводятся на 10 060 избирательных участках, образованных внутри Республики Казахстан и за ее пределами. Информирование о месте и времени голосования проведено избирательными комиссиями заблаговременно. По состоянию на 8 часов времени столицы к голосованию приступили все 9 994 избирательных участка по стране и 17 избирательных участков при представительствах РК в иностранных государствах, 49 избирательных участка за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Сенат Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане