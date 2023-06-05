Маулен Ашимбаев принял участие в научной конференции в честь 800-летия Султана Бейбарса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в работе международной научно-практической конференции, посвященной 800-летию Султана Бейбарса. Казахстанские и египетские ученые выступили с докладами и обсудили вопросы дальнейшего расширения научно-образовательного взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Приветствуя участников конференции, Маулен Ашимбаев от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выразил слова благодарности руководству и народу Египта за проведение мероприятий, посвященных 800-летию мамлюкского правителя тюркского происхождения Султана Бейбарса на столь высоком уровне. Спикер Сената отметил актуальность и важность проведения научной конференции для дальнейшего изучения и продвижения историко-культурного наследия народов Казахстана и Египта.

«Аль-Азхар – одно из старейших в мире высших учебных заведений, а также наиболее престижный мусульманский духовный университет. Он внес значительный вклад в духовное развитие всего исламского мира и продвижение прогрессивных идей в мусульманской общине. По решению Султана Бейбарса Аль-Азхар был восстановлен, значительно изменен и превратился в крупное учебное заведение. Поэтому считаем символичным, что конференция, посвященная 800-летию Султана Бейбарса, проходит именно здесь, в стенах Аль-Азхара», - обратил внимание спикер.

Маулен Ашимбаев отметил, что Султан Бейбарс – выдающаяся фигура в истории тюркских народов, а его судьба неразрывно связана с казахскими степями. В этой связи исследование жизненного пути такой многогранной личности, как Султан Бейбарс, несомненно представляет историческую ценность и актуальность для мирового научного сообщества.

«Взаимоотношения между нашими народами, наши исторические и культурные связи имеют глубокие корни. Личность Султана Бейбарса - яркое тому доказательство. Он родился и вырос в казахских степях, а на арабской земле стал фигурой исторического масштаба. Мы считаем важным продолжать изучение трудов и произведений, связанных с именем и жизнью Султана Бейбарса», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам конференции.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что общая история является связующим звеном между Казахстаном и Египтом, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних гуманитарных взаимоотношений.

Кроме того, Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях, посвященных Дням культуры Казахстана в Египте. Так, в Каире состоялся гала-концерт с участием звезд казахстанского искусства в оперном театре «Cairo Opera House». Солисты театра «Астана Опера», артисты Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, государственного ансамбля танца «Салтанат» и другие, исполнили популярные произведения казахских народных композиторов. Вниманию зрителей также была представлена ​​выставка мастеров «декоративно-прикладного искусства», раскрывающая традиции и искусство казахского народа.