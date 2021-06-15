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    Маулен Ашимбаев принял посла Турции в Казахстане

    15 Июня 2021, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Турции в Республике Казахстан Уфука Екиджи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сферах торговли, экономики, культуры и образования.

    «Турция – важный стратегический партнер нашей страны в политическом, культурном, экономическом и инвестиционном направлениях. С первых дней нашей независимости казахско-турецкие связи динамично развиваются во всех сферах. Сегодня наши двусторонние отношения выходят на высокий уровень, в первую очередь благодаря постоянным контактам глав наших государств», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Стороны отметили последовательное развитие интеграции тюркоязычных народов в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

    Спикер Сената подчеркнул, что активно между двумя странами развивается и межпарламентское сотрудничество. Он высоко оценил работу проводимую в этом направлении Парламентской Ассамблеей тюркоязычных стран.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Сенат Турция
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