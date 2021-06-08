Маулен Ашимбаев принял Посла Азербайджана в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял Посла Азербайджана в Казахстане Рашада Маммадова в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встречи спикер Сената поблагодарил Рашада Маммадова за значительный вклад в укрепление дружественных отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

«Существующие между нашими народами многовековые отношения доверия и взаимопонимания наполнились за годы независимости качественно новым содержанием и приобрели характер стратегического партнерства. Опираясь на добрые традиции прошлого, сегодня Казахстан и Азербайджан углубляют плодотворное сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что важным компонентом казахстанско-азербайджанских отношений является межпарламентское сотрудничество. По его словам, активно укрепляются межпарламентские связи как на двусторонней основе, так и в рамках таких международных структур, как МПА СНГ, ТЮРКПА, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентский Союз.

Рашад Маммадов, в свою очередь, высказал благодарность руководству Сената за поддержку его деятельности в качестве Посла.