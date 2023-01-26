Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Маулен Ашимбаев: Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие

    26 Января 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Избранный председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев выразил признательность за оказанное ему высокое доверие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента. В результате тайного голосования все сенаторы проголосовали за него единогласно.

    «Сегодня на наше заседание палаты специально пришел Президент Касым-Жомарт Токаев и принял участие в заседании. Он выдвинул кандидатуру (Маулена Ашимбаева - прим.ред.) на должность председателя Сената Парламента РК. Это очень большое доверие. Вы проголосовали за кандидатуру, выражаю искреннюю благодарность за оказанное мне доверие. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие, оказанное Президентом и с вашей стороны», - сказал в ходе заседания Сената Маулен Ашимбаев.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева.

    Ранее сообщалось, что Президент выступил на заседании Сената Парламента РК. Глава государства отметил, что страна вступила в новый этап развития.


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Сенат Назначения Маулен Ашимбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Али Бектаев возглавил комитет Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий
    Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету
    Нурторе Жусип стал председателем комитета по социально-культурному развитию и науке
    Суиндик Алдашев избран председателем комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    4 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    5 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    Новости партнеров