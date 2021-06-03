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    Маулен Ашимбаев прибыл с официальным визитом в Узбекистан

    3 Июня 2021, 19:41

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан. Сегодня спикер палаты встретился с председателем Сената Олий Мажлиса РУ Танзилой Нарбаевой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи собеседники отметили высокий темп развития взаимоотношений между нашими странами и подчеркнули важность их дальнейшего углубления, в том числе по линии межпарламентского сотрудничества.

    «В Казахстане искренне рады достижениям Узбекистана и придают большое значение дальнейшему укреплению братских уз между нашими государствами. Две страны являются надежными стратегическими партнерами и союзниками. Высокую планку сотрудничества, установленную главами наших государств, важно поддерживать и продвигать по линии парламентов Казахстана и Узбекистана», - сказал Маулен Ашимбаев.

    По его словам, активизировать сотрудничество призвана специальная Комиссия по сотрудничеству между сенатами двух стран. Старт её работы – одна из целей проходящего визита. Также подчеркнута важность полноценного использования потенциала межрегионального сотрудничества для Казахстана и Узбекистана.

    «Большой объем торговли, взаимных инвестиций, промышленной кооперации приходится именно на наши области. В целях поддержки межрегионального сотрудничества предлагаем проводить встречи казахстанских и узбекских сенаторов в регионах с участием депутатов местных представительных органов», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Также спикер Сената РК проинформировал узбекских коллег о проводимой депутатским корпусом работе, в том числе об инициируемых сенаторами законопроектах.

    Узбекская сторона выразила уверенность в том, что совместная конструктивная работа парламентариев будет способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-узбекского стратегического партнерства и всестороннего взаимодействия.

    «Интенсивность двусторонних политических, экономических, культурно-гуманитарных отношений растет, что отвечает интересам обеих стран. Мы подтвердили близость, совпадение позиций, оценок состояния перспектив сотрудничества между парламентами Казахстан и Узбекистана», - сказала председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Сенат Узбекистан
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