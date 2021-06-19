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    Маулен Ашимбаев поздравил медработников с профессиональным праздником

    19 Июня 2021, 13:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Маулена Ашимбаева в сети Facebook.

    «Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником!

    С момента начала пандемии каждый из нас стал свидетелем той огромной нагрузки, которая легла на плечи медицинских работников. В этот сложный период именно они ежедневно, не жалея сил и рискуя собственным здоровьем, спасают жизни и заботятся о здоровье казахстанцев.

    В пятницу Глава государства принял участие в открытии мемориала «Алтын жүрек», возведенного в знак признательности медицинским работникам нашей страны, внесшим большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Касым-Жомарт Кемелевич также предложил учредить звание «Заслуженный врач Республики Казахстан», которое будет присваиваться медицинским работникам, за высокий профессионализм и преданность своему делу.

    В предстоящий период Сенат Парламента совместно с госорганами будет активно работать над реализацией поручения Президента страны по проработке законодательных основ для дальнейшего развития системы здравоохранения и поддержке медработников.

    Поздравляю всех работников системы здравоохранения с праздником! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в профессиональной деятельности и большого человеческого счастья!», - написал Маулен Ашимбаев.

    Ранее в преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения Алексей Цой поздравил коллег с профессиональным праздником.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Сенат День медицинского работника Общество
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