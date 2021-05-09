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    Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

    9 Мая 2021, 09:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Маулена Ашимбаева в сети Facebook.

    «Дорогие друзья!

    Поздравляю всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

    Как отметил Глава государства, казахстанцы внесли значительный вклад в победу над фашизмом. Свыше 1 млн 200 тысяч человек отправились на фронт. Каждый второй не вернулся с полей сражений.

    Можно сказать, что наша страна сыграла ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Казахстан направил на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.

    Имена героев той войны навсегда останутся в памяти нашего народа.

    Наш священный долг – почитание и уважение ныне здравствующих ветеранов и сохранение памяти о погибших, а также воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

    Желаю всем ветеранам и труженикам тыла здоровья и долгих лет жизни, а всем казахстанским семьям благополучия и мирного неба над головой!», - написал Маулен Ашимбаев.


    Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Сенат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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