Маулен Ашимбаев посетил досуговый центр «Ардагер» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Международного дня пожилых людей первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» посетил досуговый центр «Ардагер» в Астане. Маулен Ашимбаев ознакомился с деятельностью этого учреждения, поздравил и пообщался с его посетителями, сообщила пресс-служба партии.

Среди проектов, которые в настоящее время реализует партия «Нұр Отан», две инициативы были полностью пересмотрены и в настоящее время реализуются в новом формате. Одна из них - «Ардагерлерді ардақтайық». По задумке партийцев, этот проект должен стать реальным вкладом ведущей политической силы страны в качественное улучшение жизни людей старшего поколения, создание для них условий в вопросах социализации, саморазвития, досуга, а также решение всех социальных вопросов ветеранов.





В рамках этого проекта более года назад члены одной из столичных первичек поддержали инициативу открыть досуговый центр для пожилых людей в Астане. При содействии холдинговой компании в одном из столичных бизнес-центров были выделены два кабинета. Сейчас 45 дедушек и бабушек три раза в неделю занимаются там танцами, йогой, фитнесом, а также повышают свои навыки пользования компьютером, банкоматом, современными гаджетами и даже изучают иностранные языки. Для посетителей центра проводятся различные семинары, тренинги, занятия и консультации по различным темам. Все услуги центра доступны пенсионерам бесплатно.

«В каждом кабинете занимаются по пятнадцать человек, у нас в две-три группы проводятся занятия. В этом сложность. Мы мечтаем, чтобы в центре одновременно занимались пятьдесят человек, а может быть и все сто», - рассказала руководитель ОО «Ардагер» Баян Ахметжанова.

По словам участников общественной организации, люди старшего возраста должны шагать в ногу со временем и для них важно чувствовать себя востребованными в семье и обществе. Досуговый центр помогает им получить необходимые коммуникативные навыки для общения с молодежью и внуками. Именно поэтому число желающих посещать центр растет, но охватить всех пока нет возможности. С просьбой о содействии в расширении площади пожилые люди обратились к руководству партии «Нұр Отан». Маулен Ашимбаев поддержал эту идею. Он подчеркнул, что подобные учреждения могли бы распахнуть свои двери и в других регионах Казахстана.

«Действительно надо создать такой хороший центр для пожилых людей. Он должен быть просторным, иметь много помещений и возможностей. Потенциал пожилых людей должен использоваться во благо общества, - отметил первый заместитель председателя партии «Нұр Отан».

Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что в воспитании подрастающего поколения немаловажную роль играет мудрость старших. Советы и наставления пожилых людей способствуют здоровому развитию общества. Этот особо ценно в работе с молодежью.

«Одной из проблем, с которой сталкивается современная молодежь, являются разводы. Молодым людям нужно разъяснять важность семейных ценностей. И это должно делать именно старшее поколение», - уверен Маулен Ашимбаев.

Международный день пожилых людей традиционно отмечается 1 октября. Праздник берет начало с 1991 года. Этот день был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.





