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    Маулен Ашимбаев подвел итоги первой сессии Сената VIII созыва

    29 Июня 2023, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня прошло заключительное заседание Сената Парламента первой сессии VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сессия началась только в конце марта. Несмотря на это, за данный период была проделана большая работа по законодательному обеспечению реформ Главы государства по модернизации страны. За три месяца Парламент принял 25 законов, из них 10 инициированы депутатским корпусом. Приняты 5 самостоятельных новых законов, в их числе законы, направленные на улучшение условий жизнедеятельности граждан. Кроме того, своевременно принятые срочные законы необходимы для экономического развития страны и социальной защиты населения», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев во время заседания.

    Он отметил, что на сегодняшнем заседании одобрен ряд особо важных законов. Среди них можно выделить те, которые касаются возврата незаконно приобретенных активов. Эти законы разработаны с целью реализации инициатив Главы государства, преследующие интересы страны.

    «Рассмотренные законодательные акты определяют правовые механизмы, необходимые для раскрытия, подтверждения, происхождения незаконно вывезенных активов их возврата и использования в интересах государства и страны», - пояснил он.

    Также Маулен Ашимбаев подчеркнул одобрение закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» и сопутствующих поправок.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат
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