Маулен Ашимбаев подвел итоги обучающего курса Школы аналитики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице завершился обучающий курс первого набора Школы аналитики. Идею о её создании, озвученную членами Клуба молодых экспертов при Сенате, поддержал председатель палаты Маулен Ашимбаев. Для участия в проекте было подано свыше 260 заявок. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией было отобрано порядка 40 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

За прошедшие два месяца слушатели Школы аналитики прошли интенсивный курс по совершенствованию навыков подготовки аналитических материалов. Занятия состояли из теоретических и практических блоков. В качестве лекторов и тренеров были приглашены известные казахстанские и зарубежные эксперты. Они рассказывали о различных аналитических методах и подходах.

Выступая в рамках заключительного дня Школы, Маулен Ашимбаев отметил важность усиления аналитических подходов во всех сферах, учитывая растущую напряжённость в мире.

«Сегодня мы наблюдаем беспрецедентную геополитическую напряженность в мире. В начале года наша страна также столкнулась со сложнейшими вызовами в сфере безопасности. Это только подчеркивает, важность усиления аналитических подходов в различных сферах - в международных отношениях, внутренней политике, политическом и социально-экономическом прогнозировании. Таким образом, проект «Школа аналитики» показал свою своевременность и востребованность», - сказал спикер Сената.

Школа способствовала передаче практического опыта от старшего поколения аналитиков - молодому. Это являлось одной из задач проекта, сказал Маулен Ашимбаев. Еще один немаловажный аспект – расширение нетворкинга и коммуникаций с коллегами, усиление профессиональных связей, добавил спикер Сената.

«Школа стала площадкой для коммуникаций молодых экспертов с различной специализацией. Поскольку многие проекты сегодня имеют междисциплинарный характер – это очень важное направление. Уверен, вы завершаете Школу аналитики с багажом обновленных знаний и навыков», - отметил председатель палаты.

В завершение Маулен Ашимбаев вручил слушателям курса сертификаты и подчеркнул, что работа Школы будет продолжена в различных форматах, а сами участники будут привлекаться к законотворческой работе и проектам, реализуемым Сенатом Парламента.

Фото: senate.parlam.kz