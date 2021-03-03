Маулен Ашимбаев поделился воспоминаниями о работе Омирбека Жолдасбекова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев поделился воспоминаниями о работе выдающегося общественного и государственного деятеля, ученого, доктора технических наук Омирбека Жолдасбекова, 90 лет со дня рождения которого исполнилось 1 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Facebook Маулена Ашимбаева.

«Когда мы говорим об Омирбеке Жолдасбекове, на ум, прежде всего, приходит Казахский национальный университет, бывший КазГУ - Қара шанырақ отечественного образования, который стал альма-матер для большого количества известных личностей. И такие ассоциации далеко не случайны. Именно Омирбек Арысланович 16 лет возглавлял этот Университет, делая его одним из лучших ВУЗов не только страны, но и всего Советского Союза», - написал на своей личной странице в сети Facebook председатель Сената.

Спикер Сената напомнил, что Омирбек Жолдасбеков проработал ректором нынешнего КазНУ им.Аль-Фараби до 1986 года. И до сих пор его помнят как талантливого организатора и настоящего реформатора. По достоинству оценить его трудолюбие, упорство и добропорядочность, Маулен Ашимбаев смог во время работы в Верховном Совете независимого Казахстана, где Омирбек Жолдасбеков был депутатом, а позже, при создании двухпалатного Парламента он стал мажилисменом.

«Всё это время он вносил большой вклад в становление отечественного парламентаризма и укрепление Независимости. Все свои знания и опыт он посвятил делу процветания нашей страны и до конца своей жизни верно служил своему народу. Национальные интересы он всегда ставил превыше всего, стоял во главе многих начинаний, которые придавали новый импульс науке и образованию страны. Именно он основал Инженерную академию и Механико-математический институт, а как ученого его признавали во всем мире. Поэтому считаю, что чтить его память и прославлять научное наследие - долг сегодняшних и последующих поколений», - написал Спикер Сената.