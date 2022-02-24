Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос возможной отправки казахстанских миротворцев для участия в военных действиях в Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой ситуации мы должны исходить из следующего - Казахстан является членом организации договора о коллективной безопасности - ОДКБ. В связи с этим возникает вопрос, возможно ли направление казахстанских миротворцев в зону конфликта? Здесь позиция наша тоже однозначная. В соответствии с уставом объединенных наций и в соответствии с другими документами, Казахстан за пределы стран ОДКБ может направлять наших миротворцев только в соответствии с мандатом ООН», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания палаты.

Спикер отметил, что в соответствии с уставом ОДКБ миротворческие силы и войска стран организации могут применяться только на территории стран-участниц.

«Зона конфликта не входит в территорию стран-участниц, поэтому мы не имеем (права) в соответствии с этими договорами, в соответствии с ратифицированными соглашениями, направлять миротворцев в рамках ОДКБ в зону конфликта. Но если какая-то ситуация возникает, и на уровне ООН принимается решение в рамках мандата ООН, Казахстан может направлять миротворцев в любую точку мира, если на это будет решение», - добавил Маулен Ашимбаев.