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    Маулен Ашимбаев: Основная цель реформ Президента - построение справедливого правового государства

    29 Декабря 2022, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета сенаторов прошло сегодня под председательством Маулена Ашимбаева. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о важных задачах на пути создания Справедливого Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Спикер Сената отметил, что уходящий год был насыщен историческими событиями для нашей страны.

    «Казахстан уверенно вступил на новый путь развития. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуются системные реформы. В этом году состоялись важные политические для нашей страны события – внеочередные выборы Президента Казахстана, также в этом году Парламент принял ряд законов, обеспечивающих конституционные реформы с законодательной точки зрения», – отметил Председатель Палаты.

    По словам Маулена Ашимбаева, внеочередные выборы стали важным шагом для страны в условиях современных вызовов, с которыми столкнулся весь мир. Спикер Сената подчеркнул, что в своем Послании народу Казахстана Глава государства поставил задачу значительно повысить роль Парламента. Для этого в Конституцию Республики на всенародном референдуме были внесены соответствующие изменения.

    «Президентом страны определены приоритеты дальнейшего развития Казахстана в политической, экономической и социальной сферах. Все это нашло отражение в предвыборной программе Главы государства. Основная цель реформ – построение справедливого правового государства. На этом пути нам нужно объединиться для совместной работы», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

    Спикер отметил, что беспрецедентным вызовом с момента обретения Независимости стали события трагического января. Однако благодаря своевременным решениям Главы государства и поддержке граждан страны удалось преодолеть и эти трудности.

    «Важное значение имеет конституционная реформа. Укрепился баланс между ветвями власти. Особое внимание уделяется обеспечению прозрачности и эффективности системы государственного управления. В целях реализации конституционной реформы были приняты соответствующие конституционные Законы. При этом приоритетное внимание уделялось совершенствованию институтов защиты прав человека», – заключил Маулен Ашимбаев.

    На заседании с докладом также выступил Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков. Он подробно остановился на вопросах модернизации правовой сферы, а также изменениях, внесенных в Регламент работы Парламента.

    В ходе заседания своим видением реализации конституционной реформы в стране также поделились члены Совета сенаторов Куаныш Султанов, Мухамбет Копеев, Бектас Бекназаров, Светлана Жалмагамбетова, Рашит Ахметов, Серик Жаксыбеков, Сарсенбай Енсегенов, Бырганым Айтимова, Омирзак Озганбаев, Сергей Плотников и другие.
    Сенат Реформы Токаева Маулен Ашимбаев Новый Казахстан
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