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    Маулен Ашимбаев обсудил со cпецпредставителями ЕС политическую модернизацию в Казахстане

    4 Октября 2021, 13:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялась встреча Маулена Ашимбаева со Специальным представителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором и Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Открывая встречу, председатель Сената отметил, что Казахстан придает важное значение выстраиванию взаимовыгодного и прагматичного сотрудничества со всеми странами-членами и институтами Европейского Союза. В этом ключе особая роль Сенатом отводится дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества.

    Собеседники отметили необходимость дальнейшего усиления работы диалоговых площадок, устанавливающих регулярный обмен актуальной информацией по интересующим стороны вопросам. В числе приоритетных тем - расширение объема двусторонней торговли и инвестиций, обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, продвижение демократических ценностей, а также политические реформы, проводимые в стране по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.

    «Главой государства подписан Указ о мерах по реализации Послания народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Блок политической модернизации и защиты прав человека представлен достаточно объемно. В частности, в рамках продолжения курса политической модернизации планируется принять ряд законов. Будут разработаны поправки в законодательство, необходимые для проведения пилотных прямых выборов акимов районов. Также планируется закрепить нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов и расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лиц с особыми потребностями «, - отметил спикер Сената.

    Главным лейтмотивом встречи стало обсуждение политической модернизации, проводимой в Казахстане, как залога дальнейшего повышения эффективности государства, транспарентности и конкурентности политического процесса.

    Автор:

    Сенат Евросоюз
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