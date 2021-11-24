Маулен Ашимбаев обратился к молодым казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе форума «Тәуелсіздік ұрпақтары» председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев обратился к молодым гражданам Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует уделять большое внимание здоровью. Здесь мы должны твердо придерживаться позиции нашего народа «Главное богатство - здоровье». Во время пандемии коронавируса мы осознали, что здоровье - главная ценность человека. Поэтому важно вести здоровый образ жизни. Очень важно, чтобы молодые люди не заглядывали все время в гаджеты, актуальным вопросом остается занятие спортом. Занятие спортом, правильное питание, частое пребывание на свежем воздухе, отдых и соблюдение режима работы – основные факторы здоровья. Кроме того, эти принципы являются важным условием в достижении успеха. Сохранение здоровья, ведение здорового образа жизни – это самые главные инвестиции человека в будущее. Наша молодежь должна это понять и превратить это в образ жизни», - рассказал в ходе форума Маулен Ашимбаев.

Также, как считает спикер Сената, необходимо отказаться от потребительской идеологии.

«До пандемии культура потребления достигла беспрецедентного уровня. Можно даже отметить, что потребление стало самой главной целью в жизни. Не секрет, что такая же тенденция сложилась и среди молодежи. Неограниченное потребление приводит к падению ценностей. Поэтому очень важно формировать правильные ценности. Для этого необходимо популяризировать такие нравственные качества, как сострадание, ответственность, терпение, доброта. При этом важно стремиться к духовному совершенству, быть «полноценным», гармоничным человеком», о котором говорил Абай», - посоветовал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что роль охраны окружающей среды будет только возрастать.

«Постоянное нахождение в гармонии с природой - жизненная философия наших предков. Мы должны восстанавливать такую точку зрения. Земля - общая для всего человечества, для всех поколений. А возможности ее ограничены. Остро ощущается нехватка свежего воздуха, воды. Вода нуждается в бережном отношении. Поэтому охрана природы должна стать жизненной позицией», - обратился Маулен Ашимбаев.

Напомним, в столице состоялся молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары», в ходе которого Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана, отметив, что на будущее поколение возлагаются особые надежды.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение лауреатов государственной молодежной премии «Дарын».