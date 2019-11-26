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    Маулен Ашимбаев: о личностях, объединяющих казахский и кыргызский народы, нужно снимать фильмы

    26 Ноября 2019, 17:46

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК Маулен Ашимбаев призвал снимать фильмы о личностях, объединяющих казахский и кыргызский народы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшнем форуме мы обсуждаем пути дальнейшего развития взаимодействия нашей интеллигенции. В этом направлении можно совместно реализовать несколько проектов. В первую очередь, считаем целесообразным создать возможности ученым и специалистам для систематического проведения совместных научно-исследовательских работ. Это будет способствовать повышению нашего научного потенциала. Нужны совместные проекты, способствующие популяризации культурного наследия и глубоко раскрывающие историю. Например, можно издать познавательные книги и фильмы о личностях, объединяющих наши народы», - сказал Маулен Ашимбаев на IV Форуме казахстанско-кыргызской интеллигенции в Бишкеке.

    Кроме того, по его словам, представители интеллигенции должны прививать молодежи тесные связи наших народов.

    «Молодежь должна продолжать сотрудничество двух стран. Считаем целесообразным дальнейшую практику взаимного обмена студентами. В этой инициативе необходимо активное участие наших вузов. Ученые и преподаватели на постоянной основе посещают наши университеты и читают лекции. Мы также считаем, что авторы обеих стран должны публиковать свои статьи в СМИ и в научных изданиях Казахстана и Кыргызстана. Это будет способствовать более глубокому пониманию позиций представителей интеллигенции двух стран. В целом, можно было бы реализовать другие проекты, которые сближают оба народа. Я думаю, что те люди, которые собрались здесь, продолжат эту мысль и выскажут новые мнения по теме форума», - заключил М. Ашимбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Культура Кыргызстан
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