Маулен Ашимбаев: Нужны встречи интеллектуалов и ученых Казахстана и Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На современном этапе очень нужны встречи интеллектуалов и ученых Казахстана и Кыргызстана. Такое мнение высказал помощник Президента РК Маулен Ашимбаев на IV казахско-кыргызском Форуме интеллектуалов в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахи и кыргызы – братские народы. Два народа, живущие по разные стороны Алатау, имеют общую религию, традиции, их языки очень похожи. Кыргызстан для нас не просто сосед, это братское государство с общими историческими корнями. Великий Абай сказал: «Никто не сможет отрицать того, что казахи и кыргызы имеют общее происхождение». Известный кыргызский поэт Молда Кылыш тоже говорил, что «кыргызы и казахи произошли от алаш», воспевал единство двух народов. Поэтому, наши страны должны всегда поддерживать друг друга. Казахско-кыргызские связи отличаются общими культурно-духовными ценностями. Например, общими для двух народов являются такие персоналии, как Асан Кайгы, Алдар косе, Кетбуга, Толыбай сыншы. В советское время, несмотря на идеологию того времени, наше братство еще более укрепилось. Особенно запомнилась общественности дружба Жамбыла и Токтагула, Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова, Сабита Муканова и Тугелбая Сыдыкбекова. Мы должны сохранять и укреплять это сотрудничество. Это наш долг перед будущими поколениями», – сказал М.Ашимбаев.

По его словам, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда уделял особое внимание этому вопросу. В результате, между двумя государствами был подписан Договор о вечной дружбе. Сотрудничество между двумя странами развивается стабильно, с каждым годом растут объемы двусторонней торговли. Казахстан и Кыргызстан тесно взаимодействуют в рамках международных организаций.

«Завтра Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев прибудет в Кыргызстан с государственным визитом. Он встретится с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Шариповичем Жээнбековым, главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Мы уверены, что это будет важный визит, который поднимет на новый уровень сотрудничество двух стран. Ожидается, что в ходе визита будут достигнуты взаимовыгодные договоренности», – сказал помощник Президента Казахстана.

М.Ашимбаев отметил, что для укрепления двусторонних связей важную роль играют представители интеллектуальной общественности. Форум интеллектуалов двух стран – яркое свидетельство этому. Эта встреча направлена на дальнейшее укрепление дружеских отношений между казахами и кыргызами. Чем чаще будут встречаться интеллектуалы, тем больше будет расти сотрудничество в различных сферах. Ранее Международной Тюркской академией были организованы три таких форума.

Отметим, первый казахско-кыргызский Форум интеллектуалов прошел в Нур-Султане, второй в Оше, третий – в Талдыкоргане.

Как сообщалось ранее, 27 ноября Президент РК К.Токаев по приглашению Президента Кыргызстана С.Жээнбекова посетит Кыргызстан с государственным визитом. Планируется, что в ходе переговоров руководители двух стран обсудят состояние и перспективы стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном, по итогам встречи будет подписано несколько двусторонних документов.