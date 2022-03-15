Маулен Ашимбаев: Нехватка пастбищных угодий становится большой проблемой для сельских жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев поднял вопросы, касающиеся пастбищных угодий по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Маулен Ашимбаев, на сегодня 40% населения проживают в сельских населенных пунктах.

«Нехватка пастбищных угодий в последние годы становится большой проблемой для сельских жителей. Как известно, Глава государства в Послании 2021 года поднял данный вопрос. Тогда Касым-Жомарт Кемелевич уделил большое внимание рациональному использованию пастбищных угодий», - сказал спикер во время презентации законопроекта по вопросам использования пастбищ в Сенате.

По объему пастбищных земельных ресурсов Казахстан занимает шестое место в мире. Общая площадь пастбищных угодий в стране составляет 184,3 млн гектаров.

«Однако имеется возможность выпаса скота личных подсобных хозяйств только на 21 млн гектаров земли. Кроме того, одной из проблем является ухудшение производительности и качества пастбищных угодий в стране. Чрезмерное использование полей и несоблюдение пастбищной нагрузки нарушают экологический баланс. Это приводит не только к снижению объемов кормов, но и к деградации земель, увеличению эрозии», - отметил Маулен Ашимбаев.

По словам председателя Сената, в обществе активно обсуждался вопрос о пастбищных угодьях и в результате в 2017 году был принят специальный закон о пастбищах.

Существует также Земельный кодекс, который регулирует земельные вопросы.

«Министерством сельского хозяйства, местными представительными исполнительными органами принято много нормативно-правовых актов, касающихся использования пастбищ. Но мы видим, что и этого недостаточно, чтобы решить имеющуюся проблему. Сенат уделяет особое внимание этой сфере и систематически поднимает вопрос. В целом, вопрос развития сельской местности является одним из основных приоритетов в работе Сената», - рассказал Маулен Ашимбаев.

В связи с этим, как пояснил спикер Сената, по инициативе депутатов Палаты разработан проект закона, призванный совершенствовать законодательство в данной сфере.

«В ходе подготовки проекта был проведен специальный круглый стол, многочисленные встречи с соответствующими специалистами. При разработке норм были организованы встречи с населением, где поднимались вопросы. Депутаты обратили внимание на опыт соседних стран, изучили вопросы управления использованием пастбищ. Все проблемы, которые в данной отрасли возникли, невозможно решить одним законом. Но безусловно, наши действия окажут положительное влияние на решение проблем в данном направлении», - сказал Маулен Ашимбаев.

Документ, по его словам, предусматривает использование пастбищ и обеспечение личных подворий сельских жителей пастбищными угодьями.