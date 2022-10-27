Маулен Ашимбаев назвал закон об амнистии актом гуманизма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Надеемся, что такие трагические события больше никогда не повторятся в нашей стране. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, комментируя принятый депутатами закон «Об амнистии» по январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятый закон разработан по поручению Главы государства. Закон предусматривает освобождение казахстанцев от уголовной ответственности и смягчение наказания для лиц, совершивших уголовные проступки, связанные с беспорядками во время «Трагического января». Кроме того, в законе указаны условия и порядок применения амнистии, а также конкретные нормы, на каких лиц она не распространяется. Мы рассматриваем эту меру, как акт гуманизма со стороны общества и государства. Надеемся, что такие трагические события больше никогда не повторятся в нашей стране», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что сенаторы на пленарном заседании палаты приняли Закон «Об амнистии», инициированный группой парламентариев. Нормами документа предусматривается освобождение казахстанцев от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков: за тяжкие – на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие – наполовину. Кроме того, законом предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц – трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов. При этом, под амнистию не подпадают лица, совершавшие пытки, террористы, экстремисты, рецидивисты и организаторы беспорядков.

Фото: senate.parlam.kz