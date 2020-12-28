Маулен Ашимбаев: Коррупция – угроза нашей Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Маулен Ашимбаев рассказал, что одна из важнейших задач для государства на современном этапе – это повышение эффективности системы государственного управления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«После пандемии необходимо сделать некоторые выводы. Провести анализ работы акимов, министерств, насколько их действия были согласованы между собой, насколько скоординированы. Один из основных выводов по итогам борьбы с пандемией - необходимость дальнейшей модернизации системы государственного управления. Президент страны дал конкретные поручения. Проводятся необходимые исследования, работают экспертные группы. Ведется работа относительно конкретных механизмов», - сказал Маулен Ашимбаев в эфире телеканала Qazaqstan.

Он подчеркнул, что весьма актуальным остается проблема противодействия коррупции.

«Если мы не будем бороться с коррупцией и максимально не снизим ее уровень, то в некоторых сферах и на местном уровне это станет одним из факторов, препятствующих реализации стратегических целей», - отметил Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что Парламент в этом году принял ряд законов, препятствующих распространению коррупции.

«Ужесточена ответственность сотрудников судебной системы и правоохранительных органов в случае выявления фактов их причастности к коррупционным деяниям. Также вводятся ограничения на условно-досрочное освобождение лиц, чьи деяния были квалифицированы как коррупционное правонарушение», - сказал Спикер Сената.

Он отметил, что эта работа должна стать системной и непременно будет продолжена.

«И в следующем году мы продолжим рассмотрение необходимых законов в этой сфере. Мы должны рассматривать борьбу с коррупцией как одно из условий достижения наших стратегических целей. Есть множество факторов, которые способны подорвать независимость страны. Это могут быть как внешние, так внутренние факторы. Коррупция - один из таких факторов. Безусловно, мы должны бороться с этим злом. Это необходимо для нашего государства, развития государства, это весьма важно для будущего нашей страны», - сказал Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев также высказал свое мнение относительно изменений в Налоговый кодекс. Недавно в рамках поручения Главы государства совместно с Правительством Парламент внес изменения в Налоговый кодекс. По мнению Маулена Ашимбаева, в такой период, когда наша экономика сталкивается с трудностями, этот документ должен играть стимулирующую роль.

«Налоговый кодекс работает не только для получения налогов. В такие непростые времена он должен стимулировать бизнес, предпринимателей. Например, в Послании Президента поднимался вопрос о введении розничного налога в размере 3%. Это налог, который вводится вместо корпоративного и индивидуального подоходного налогов. Корпоративный и индивидуальный подоходный налоги составляет от 10 до 20%. Вместо этого вводится 3% налог. Эту норму следует рассматривать как шаг, направленный на поддержку нашего бизнеса, особенно для отраслей понесших убытки», - сказал Председатель Сената.

Кроме этого, Председатель Сената рассказал об итогах уходящего года.

При уточнении и принятии бюджета Парламентом на предстоящий период акцент был сделан на борьбу с пандемией. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за уходящий год по поручению Президента страны были предприняты серьезные меры по поддержке людей, бизнеса и медицинской сферы, но и на этом государство не будет останавливаться.

«Для целенаправленной борьбы с пандемией были выделены огромные средства на закуп лекарственных средств, строительство и модернизацию больниц, на поддержку врачей. Что касается пандемии, то выделено 350 миллиардов тенге. На поддержку врачей, поддержку медицинского персонала было выделено более 200 миллиардов», - сообщил Маулен Ашимбаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

Председатель Сената рассказал, что Парламентом были своевременно приняты все необходимые законы по поддержке граждан и предпринимателей, пострадавших от карантинных мер. Кроме того была продолжена работа по реализации стратегических целей государства.

«Жизнь из-за пандемии не останавливается. Есть глобальные стратегические цели государства. В этом году нами уделено особое внимание принятию законов, необходимых для осуществления президентской программы модернизации, в том числе модернизации политической системы и повышения эффективности системы госуправления. В этой связи по инициативе Главы государства в политической сфере приняты законы, имеющие стратегическое значение», - сказал Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев напомнил, что в два раза сокращено количество необходимых членов для регистрации новых партий – от 40 до 20 тысяч человек, приняты нормы для формирования института парламентской оппозиции, законодательно закреплена 30% квота для молодежи и женщин в партийных списках при выборах в Мажилис и маслихаты, предусмотрена декриминализация статьи о клевете.

Также принят закон, касающийся организации мирных собраний, в котором предусмотрен уведомительный порядок их организации.

«До принятия закона для организации мирных собраний, сходов необходимо было получить разрешение акиматов. Будь это политические силы, отдельные заинтересованные лица. Теперь этот процесс будет осуществляться в уведомительном порядке. Это тоже нужно рассматривать как меры, реализуемые на пути больших политических реформ страны», - подчеркнул Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев напомнил, что в этом году принят закон «О ветеранах», который систематизировал все вопросы по оказанию социальной поддержки этой категории граждан.

Он также остановился на нововведениях в области экологического законодательства.

«Не секрет, что сейчас крупные предприятия загрязняют окружающую среду. Некоторые платят свои штрафы и продолжают работать дальше. Такие факты имеют место. Это активно освещается в СМИ. Причина кроется в низких штрафах. Уплатить штраф для них не проблема. Они оплачивают штраф и продолжают свою работу в угоду своим интересам», - сказал Спикер Сената.

По его словам, во избежание подобных ситуаций в Экологическом кодекс вводится принцип «загрязнитель платит и исправляет».

«То есть, если он загрязняет, то он платит не только штраф, но и полную компенсацию за загрязнение, предпринимает все необходимые для восстановления меры: проводит очистку, если есть воздействие на воду, то производит ее очистку, выплачивает компенсацию за загрязнение воздуха, т.е. загрязнитель проводит все работы, связанные с охраной окружающей среды до конца», - объяснил Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что по предложению Президента сенаторы ужесточили ответственность за незаконную вырубку деревьев. Штраф был увеличен в пять раз. Если подобные деяния повторятся или будут вырублены ценные породы деревьев, то за это на физических лиц будут налагаться штраф в размере 150 МРП, субъектов малого предпринимательства – 450 МРП, крупные предприятия – 1500 месячных расчетных показателей.

Спикер Сената также рассказал, что для нашей страны как и для всех государств сейчас существует немало вызовов и угроз, в том числе связанных с пандемией. Однако в работе над повседневными задачами не стоит забывать и о стратегических целях государства. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в современном мире независимое государство - это государство, которое проводит политику, основанную на национальных интересах, как внутри страны, так и на международной арене.

«Нашей основной стратегической целью является сохранение и укрепление независимости. Надо развивать нашу экономику, повышать качество жизни нашего народа. В целом, укрепление независимости – это усиление, развитие государства. Прежде всего, это укрепление экономики. Когда наша экономика развивается, благосостояние населения растет, и мы ни от кого не зависим, работаем и обеспечиваем себя всем необходимым. Это и есть настоящая независимость», - сказал Спикер Сената в интервью.

Он подчеркнул, что национальные интересы – это интересы государства и народа.

«Если мы в сложные периоды для страны, не опустив руки, сохраним свое единство, определим свои стратегические цели, консолидируемся в рамках программ президентской модернизации, поддержим их и реализуем, то это будет огромным вкладом в защиту и сохранение независимости. Поэтому, все зависит от эффективной работы каждого», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената рассказал и о работе волонтёров в период пандемии, которые оказывали поддержку медработникам, помогали людям, попавшим в сложную ситуацию, доставляли продукты питания и предоставляли другую помощь.

«Волонтерство - это тоже один из показателей развития нашего общества. Такие тенденции как движение волонтеров необходимо продолжать поддерживать. Мы, со своей стороны будем принимать необходимые законы», - подчеркнул он.