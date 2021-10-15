Маулен Ашимбаев: Казахстан состоялся как независимое государство
«За прошедшие тридцать лет Казахстан добился больших успехов во многих сферах. Очень многое было сделано для созидания и укрепления нашей государственности. Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что за эти годы Казахстан состоялся как независимое государство», - сказал Маулен Ашимбаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.
По его словам, произошли серьезные изменения в системе государственного управления, экономической, социальной, политической и культурно-гуманитарной сферах. Выстроена модель внешней и внутренней политики, показавшая свою устойчивость и эффективность.
«Наряду с этим, качественная трансформация произошла с самим обществом. Реформы способствовали парадигмальным социальными изменениями. Кардинально изменилась структура казахстанского общества», - заключил М. Ашимбаев.