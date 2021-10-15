Маулен Ашимбаев: Казахстан состоялся как независимое государство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев подчеркнул достижения Казахстана за годы независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие тридцать лет Казахстан добился больших успехов во многих сферах. Очень многое было сделано для созидания и укрепления нашей государственности. Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что за эти годы Казахстан состоялся как независимое государство», - сказал Маулен Ашимбаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.

По его словам, произошли серьезные изменения в системе государственного управления, экономической, социальной, политической и культурно-гуманитарной сферах. Выстроена модель внешней и внутренней политики, показавшая свою устойчивость и эффективность.

«Наряду с этим, качественная трансформация произошла с самим обществом. Реформы способствовали парадигмальным социальными изменениями. Кардинально изменилась структура казахстанского общества», - заключил М. Ашимбаев.