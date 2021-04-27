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    10:26, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев из-за коронавируса ушел на самоизоляцию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев сообщил о том, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! Несмотря на все меры предосторожности, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Но симптомов нет. Буду следовать всем рекомендациям врачей. Находясь на самоизоляции, продолжаю работать дистанционно. С коллегами из Сената мы постоянно на связи. К сожалению, ситуация с пандемией ещё не стабилизировалась. Нам всем нужно беречь себя и своих близких. Берегите себя», - написал Маулен Ашимбаев в Facebook .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Сенат Парламент Главная
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