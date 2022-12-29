Маулен Ашибаев объяснил назначение на должность главы Конституционного суда Эльвиры Азимовой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашибаев прокомментировал назначение Эльвиры Азимовой на должность председателя Конституционного суда РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Сенат дал согласие на назначение Президентом на эту должность Эльвиры Азимовой. Она сильный специалист, профессионал, долгие годы работала в Министерстве юстиции, других структурах. Вокруг нее не было никогда каких-то скандалов, каких-то разговоров. Она очень порядочный человек и мы уверены, что она как профессионал, как организатор выстроит работу Конституционного суда и Конституционный суд будет делать все необходимое для обеспечения защиты наших граждан», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания палаты.

Спикер Сената также прокомментировал назначение судей Конституционного суда.

«Мы избрали сегодня трех судей, они тоже все профессионалы своего дела, люди новые, они не были на таких высоких позициях, поэтому, я думаю, что приход таких новых людей, профессионалов – позволит сделать этот новый конституционный орган, Конституционный суд действительно эффективным», - подчеркнул Маулен Ашибаев.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Сената назначены судьи Конституционного суда РК.



