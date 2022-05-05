Матросы-срочники завершили службу в Актауском гарнизоне

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Весной из воинских частей, дислоцированных в Актауском гарнизоне, уволят в запас около 900 военнослужащих срочной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 50 военнослужащих срочной службы, которых призвали год назад из Атырауской и Восточно-Казахстанской областей, попрощались с боевым знаменем воинской части в Актауском гарнизоне.

За качественное выполнение учебно-боевых задач и успехи в службе военнослужащие награждены благодарственными письмами, грамотами, медалями и ценными подарками.

«За год службы на море матросы окрепли физически и морально, освоили воинские специальности, достигли высоких результатов в боевой подготовке. Они неоднократно принимали участие в крупномасштабных учениях, таких как «Отпантау-2021», «Батыл тойтарыс-2022», где продемонстрировали сплоченность и выучку», - отметил командир военно-морской базы, капитан 1 ранга Данияр Хайрушев.

Ранее сообщалось, что в воинскую часть регионального командования «Запад» прибыли новобранцы из Туркестанской области и Шымкента.