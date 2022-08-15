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    • Матпомощь школьникам из фонда всеобуча не должна быть меньше 37 389 тенге - Минпросвещения

    15 Августа 2022 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социально уязвимые семьи должны получать помощь через фонд всеобуча на каждого школьника в семье. Данная сумма для каждого нуждающегося должна составлять не менее 37 389 тенге. Местные исполнительные органы могут увеличить указанную сумму помощи, но не имеют права уменьшать. Об этом заявили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ».

    «Ранее в СМИ появилась информация о том, что по сообщениям некоторых многодетных родителей из Жамбылской области для покупки школьной формы и канцтоваров местные исполнительные органы выделяют по 32500 тенге и только на одного ребёнка», - сообщили в ведомстве.

    Комитет по охране прав детей отметил, что финансирование школ, в том числе и поддержка школьников, осуществляется акиматами. В текущем году всем нуждающимся детям, а это более 440 тыс. детей, будет оказана помощь в размере не менее 37 389 тенге на каждого.

    В прошлые годы сумма помощи за счет всеобуча варьировалась от 17 до 37 тыс. тенге. На сегодняшний день уже есть местные исполнительные органы, которые выделяют сумму больше минимальной.

    «Ранее закупом школьных принадлежностей занимались сотрудники акиматов. Однако родители школьников жаловались на неправильно подобранные размеры и качество школьной формы. Учитывая пожелания многодетных матерей, инициированы изменения в правила оказания помощи социально уязвимым детям. Поправки приняты для того, чтобы родители напрямую получали деньги на карточный счет и могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и канцтовары для каждого ребёнка», - пояснили в Комитете по охране прав детей.


    #Образование #Минпросвещения РК
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