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    Материнская смертность снизилась в Казахстане на 58%

    27 Августа 2022 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК отмечают положительную динамику в работе системы здравоохранения, в частности материнская смертность снизилась на 58%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На текущий период отмечается положительная динамика в работе системы здравоохранения: снизилась общая смертность на 11%, материнская смертность - на 58%, смертность от болезней системы кровообращения и болезней органов дыхания - на 17%, туберкулеза на 12%, злокачественных новообразований – на 8%», - сообщил вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи на 20% увеличена заработная плата у врачей. В прошлом году в регионы трудоустроили 3034 молодых специалиста – это 96% от общего количества выпускников. На селе трудоустроены 606 человек.

    С 2019 года в эксплуатацию введены 304 объекта первичной медико-санитарной помощи. Финансирование ПМСП доведено до 54% от общего объема финансирования здравоохранения.

    «На 2022 год запланировано строительство 80 объектов ПМСП, из них введено 6 объектов. До конца текущего года внедрят новые подходы профилактики для сельских жителей и детей, расширены консультативно-диагностические услуги, продолжится развитие телемедицины и дистанционных медицинских услуг, амбулаторной реабилитации. Районные больницы оснащены дорогостоящим медицинским оборудованием: 21 КТ, 92 рентгенаппарата, 1099 единиц оборудования для службы родовспоможения. В труднодоступных сельских населенных пунктах широко используется потенциал передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов», - добавил Жандос Буркитбаев.

    Ранее сообщалось, что анализ поступивших жалоб в Комитет медицинского и фармацевтического контроля показал увеличение обращений от населения по качеству медпомощи. В более 30% случаев такие факты подтверждаются.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение
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