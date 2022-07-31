Материальную помощь окажут социально уязвимым жителям Темиртау при подключении к газу

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Жителям Темиртау из социально защищаемых категорий материально помогут при подключении домов к газу. На единовременную социальную выплату могут рассчитывать пенсионеры, владельцы жилья с ограниченными возможностями, семьи, имеющие детей с инвалидностью, а также многодетные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для получения единовременной соцвыплаты представителям указанных категорий требуется подать заявление в Отдел занятости и социальных программ города Темиртау.

Необходимо предоставить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) акт и/или документ, подтверждающий расходы лица (семьи), связанные с подведением и установкой газового оборудования (копии чеков, квитанции, договор на оказание услуг);

3) сведения о доходах лица (членов семьи);

4) копию документа, подтверждающего статус (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, свидетельства о рождении детей);

5) справку об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество;

6) сведения о номере банковского счёта в банке второго уровня либо в акционерном обществе «Казпочта».

«Мы проводим газораспределительные сети для подключения жителей к природному газу. Для компенсации затрат Отдел занятости и социальных программ начал оказывать единовременную социальную помощь – до 130 МРП», – сообщил аким Темиртау Кайрат Бегимов.

В Темиртау на сегодняшний день уже построено более 80 километров газораспределительных сетей. Около 900 домов имеют доступ к подключению.

За дополнительной информацией можно обратиться в Отдел занятности и социальных программ города Темиртау, который находится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, кабинет 3. Телефон: 95-55-55.



