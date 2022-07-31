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    • Материальную помощь окажут социально уязвимым жителям Темиртау при подключении к газу

    31 Июля 2022 05:22

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Жителям Темиртау из социально защищаемых категорий материально помогут при подключении домов к газу. На единовременную социальную выплату могут рассчитывать пенсионеры, владельцы жилья с ограниченными возможностями, семьи, имеющие детей с инвалидностью, а также многодетные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для получения единовременной соцвыплаты представителям указанных категорий требуется подать заявление в Отдел занятости и социальных программ города Темиртау.

    Необходимо предоставить следующие документы:

    1) документ, удостоверяющий личность;

    2) акт и/или документ, подтверждающий расходы лица (семьи), связанные с подведением и установкой газового оборудования (копии чеков, квитанции, договор на оказание услуг);

    3) сведения о доходах лица (членов семьи);

    4) копию документа, подтверждающего статус (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, свидетельства о рождении детей);

    5) справку об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество;

    6) сведения о номере банковского счёта в банке второго уровня либо в акционерном обществе «Казпочта».

    «Мы проводим газораспределительные сети для подключения жителей к природному газу. Для компенсации затрат Отдел занятости и социальных программ начал оказывать единовременную социальную помощь – до 130 МРП», – сообщил аким Темиртау Кайрат Бегимов.

    В Темиртау на сегодняшний день уже построено более 80 километров газораспределительных сетей. Около 900 домов имеют доступ к подключению.

    За дополнительной информацией можно обратиться в Отдел занятности и социальных программ города Темиртау, который находится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, кабинет 3. Телефон: 95-55-55.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область #Акимат #Газификация
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