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    Материальную помощь окажут семье погибшего солдата

    3 Мая 2022, 15:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семье погибшего солдата Алибека Калбая предусмотрена материальная помощь в размере 500 МРП (1 млн 531 тыс. 590 тенге), а на погребение - в размере 80 МРП (245 040 тенге). Об этом заявил начальник департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Серик Бурамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, 22 апреля в военном госпитале в Мангистауской области скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай. Ранее мы предоставляли официальную информацию по факту. Взяты экспертизы, проводятся следственные мероприятия. Мы ничего не скрываем. Родители и родственники погибшего солдата специально приехали к нам, посетили воинскую часть», - сказал на брифинге в СЦК Серик Бурамбаев.

    По его словам, детали и обстоятельства трагедии станут известны после результатов расследования.

    «Оказывается помощь семье погибшего военнослужащего. В частности, будет оказана помощь в размере 500 МРП (1 млн 531 тыс. 590 тенге). На погребение и похоронные мероприятия выделены средства в размере 80 МРП (245 040 тенге). Кроме того, личный состав также поддерживает семью погибшего солдата», - добавил С. Бурамбаев.

    Ранее о гибели солдата в Минобороны сообщили , что прижизненных травм и гематом не обнаружено.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование гибели солдата.

    Фото: inaktau.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Армия Мангистауская область Регионы Казахстана
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