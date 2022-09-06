Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Материальную поддержку окажут пострадавшим от пожаров сотрудники костанайской прокуратуры

    6 Сентября 2022, 11:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Костанайской областной прокуратуры окажут помощь пострадавшим при лесных пожарах и перечислят однодневную заработную плату , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники прокуратуры Костанайской области перечислят средства в Единый общественый фонд для помощи пострадавшим при пожаре. С первых дней ликвидации пожара и объявления чрезвычайной ситуации сотрудники прокуратуры приняли участие в эвакуации жителей населенных пунктов и обеспечении общественного порядка»,- сообщили в прокуратуре.

    Ранее сообщалось, что в Костанае определен единый фонд для сбора денег пострадавшим от пожаров.

    Материальную помощь изъявили желание оказать и полицеские области. Погорельцам окажут помощь в размере 100 млн тенге и костанайские заводы.

    Уже известно, что для тех, кто лишился дома - постоят новые. Как заверил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, новый 91 дом будет построен в ближайшие 2-2,5 месяца в Аулиекольском районе.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Генпрокуратура Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков