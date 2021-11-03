Матери погибшего на таджикско-афганской границе героя-пограничника вручили медаль в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В гарнизонном доме офицеров города Семея матери героя-пограничника Раджана Батырканова в торжественной обстановке вручена медаль «За укрепление границ государств участников СНГ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Совет командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ - международная организация, созданная главами государств СНГ 6 июля 1992 года для решения вопросов охраны внешних границ и обеспечения стабильного положения на них.

Решение о награждении почетным знаком героя-пограничника было принято Советом командующих Пограничными войсками 11-ти пограничных ведомств государств СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Батырканов Раджан Армиевич (1975-1994) воин-интернационалист, герой-пограничник. Проходил службу в составе Курчумского взвода отдельного казахстанского сводного батальона. Погиб 28 сентября 1994 года на таджикско-афганской границе. Первым приняв бой на себя в ожесточённой схватке с вооружёнными боевиками, он спас жизни своих сослуживцев и определил успех боя.