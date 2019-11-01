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    Матери-одиночке помогли сотрудники СОБРа в Караганде

    1 Ноября 2019, 20:12

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские стражи порядка оказали помощь неполной семье, в которой воспитываются трое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Карагандинские полицейские посетили неполную семью, проживающую в селе Рабочий Октябрьского района. Уже несколько лет Джапарова Айнур одна воспитывает троих детей. На сегодняшний день женщина нуждается в помощи и не может приобрести уголь.

    Узнав о социально-бытовых проблемах, с которыми столкнулась мать-одиночка, сотрудники специального отряда быстрого реагирования приняли решение оказать женщине материальную помощь в трудный период. Стражи порядка приобрели для семьи продукты питания, а также приобрели и занесли уголь, привезли и заготовили дрова на зиму, починили кровлю в сарае и убрались во дворе.

    «Инициативу помочь этой семье мы поддержали единогласно. Буквально за один день собрали необходимые денежные средства и купили продукты первой необходимости. Мы призываем всех, кто имеет возможность, оказать помощь таким семьям, не оставаться в стороне от чужих проблем», - рассказал старший инспектор Специального отряда быстрого реагирования капитан полиции Нургалиев Марат.

    В свою очередь, мать-одиночка выразила огромную благодарность и добрые пожелания в адрес полицейских.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность МВД РК
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