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      Северо-Казахстанская область

    Матерей полицейских наградили в СКО

    7 Марта 2023, 22:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов встретился с жёнами сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, матерями женщин-сотрудниц и теми, у кого несколько сыновей несут службу в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы полицейского ведомства, А. Кабдулдинов вручил женщинам цветы и благодарственные письма.

    Одна из них — пенсионерка Калампыр Ибраева, бывший педагог из Тайыншинского района. Её супруг Маули служил в ГАИ, погиб в 1999-м году в возрасте 44 лет. Из четверых сыновей трое работают в полиции. Один из них – Ерлан Ибраев - два года назад получил медаль «Ерлігі үшін» из рук Президента РК Касым-Жомарта Токаева за спасение человека при пожаре.

    У пенсионерки Зейнезайып Абишевой из района М.Жумабаева старший сын Саян с 2017-го года — пенсионер органов внутренних дел. Продолжают службу сын Ерген и внук Жалгас.

    По стопам бывшего следователя Кульбарам Бакеновой пошла дочь Диана. Она работает в следственном отделе управления полиции Петропавловска.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК
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