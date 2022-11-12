Матчи сборной Казахстана против Узбекистана и ОАЭ покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские любители футбола смогут в прямом эфире увидеть предстоящие товарищеские матчи национальной сборной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

16 ноября сборная Казахстана в Ташкенте сыграет с Узбекистаном. Прямая трансляция этого матча начнется в 18:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

19 ноября в Абу-Даби сборная Казахстана встретится с командой ОАЭ — Qazsport также покажет этот матч в прямом эфире, начало - в 21:50 по астанинскому времени.

Свой последний матч сборная Казахстана провела 25 сентября — в гостях потерпела крупное поражение в Лиге Наций от команды Азербайджана (0:3). Впрочем, это не помешало Казахстану занять первое место в группе и заслужить промоушн в дивизион В, а также участие в стыковых матчах чемпионата Европы-2024.



Фото: пресс-службы КФФ