Матчи сборной Казахстана по хоккею в квалификации на Олимпиаду покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские любители хоккея в прямом эфире смогут увидеть матчи национальной сборной в рамках отбора на Олимпийские игры 2022 года, сообщает Sports.kz.

Прямую трансляцию матчей сборной Казахстана организует телеканал «Qazsport». В отборе на Олимпиаду-2022 Казахстан сыграет с командами Польши, Украины и Голландии. Все матчи пройдут в Нур-Султане, на «Барыс Арене».

Первый матч сборная Казахстана проведет 6 февраля с Украиной, затем 7 февраля встретится с Голландией и, наконец, закроет групповой этап 9 февраля игрой с Польшей.

Чтобы выйти в финальную часть квалификации, казахстанским хоккеистам нужно занять первое место — единственное проходное.