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    Матчи четвертьфинала Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове

    18 Августа 2021, 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертьфинальные игры Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове. К такому решению пришла Профессиональная футбольная лига Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Помимо матча «Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК», который состоится сегодня, 18 августа, четыре игры 1/4 финала также начнутся с минуты молчания.

    Напомним, 16 августа скончался известный журналист, спортивный комментатор Амангельды Сейтхан. Глава государства выразил соболезнования родным известного журналиста.

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