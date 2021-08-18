Матчи четвертьфинала Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертьфинальные игры Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове. К такому решению пришла Профессиональная футбольная лига Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Помимо матча «Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК», который состоится сегодня, 18 августа, четыре игры 1/4 финала также начнутся с минуты молчания.

Напомним, 16 августа скончался известный журналист, спортивный комментатор Амангельды Сейтхан. Глава государства выразил соболезнования родным известного журналиста.