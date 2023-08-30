Матч с участием Президента Кыргызстана и легенд «Барселоны» завершился разгромом

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке прошел товарищеский футбольный матч между легендами «Барселоны» и Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С первых минут в составе команды «Легенды Азии» на поле вышли Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, казахстанские ветераны Давид Лория, Самат Смаков, Андрей Карпович, Игорь Авдеев, кыргызстанец Руслан Сыдыков, узбекистанцы Сервер Джепаров, Бахтиёр Ашурматов, Леонид Кошелев, иранец Ходадад Азизи и Башир Саид из ОАЭ.

Стартовый состав «Барселоны» выглядел следующим образом: Ангой Хесус, Джулиано Беллетти, Эдгар Давидс, Карлес Пуйоль, Роберто Трасоррас, Хавьер Савиола, Людовик Жюли, Джовани Дос Сантос, Ривалдо, Серхи Бархуан и Хуан Пабло Сорин.

Президент Кыргызстана перед стартом выступил с приветственной речью. Он поздравил всех кыргызстанцев с завтрашним Днем независимости, а также отметил, что новая академия «Барселоны», которая открылась в Джалал-Абаде, в будущем может вырастить звезд футбола.

Также глава Кыргызской Республики сообщил, что сегодня заложил капсулу в строительство академии этого же футбольного клуба в Бишкеке.

Игра проходила на стадионе имени Долона Омурзакова, где собрались тысячи футбольных болельщиков, в том числе из Казахстана. По его итогам победителями стали «каталонцы». Они забили три безответных мяча - отличились Джовани Дос Сантос, Хуан Пабло Сорин и Хавьер Савиола.

Матч обслуживали местные судьи Равшан Ирматов, Бахадыр Кочкаров, Абдухамидулло Расулов, Санжар Жакыпбеков и Рыспек Шекербеков.

Ранее 29 августа в Джалал-Абаде состоялось торжественное открытие первой в странах СНГ и 29-ой футбольной Академии испанского клуба «Барселона». В церемонии открытия приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, представители испанского клуба «Барселона» во главе с его президентом Жоаном Лапортой, а также другие высшие должностные лица государства.