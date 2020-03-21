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    Матч молодежной сборной Казахстана U-21 против сверстников из Испании перенесен

    21 Марта 2020, 17:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гостевой матч молодежной сборной Казахстана U-21 в рамках квалификации EURO-2021 против сверстников из Испании перенесен из-за пандемии коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Матч между командами должен был состояться 31 марта, новая дата встречи не уточняется.

    На данный момент в Испании зафиксировано 18 077 случаев заражения коронавирусом. В Казахстане - 53.

    Напомним, что после пяти матчей квалификации EURO-2021 наша сборная занимает третье место с 7 очками в активе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Испания
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