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    Матч лучшего теннисиста Казахстана на Уимблдоне-2023 перенесен

    5 Июля 2023, 22:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон) перенесли матч первой ракетки Казахстана Александра Бублика (26-я ракетка мира), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец должен был сыграть с 48-й ракеткой мира из США Джеффри Джон Волфом, но их матч, так же как и многие другие встречи дня, был перенесен из-за дождя. Теперь теннисисты проведут игру шестого июля в 16:00 по астанинскому времени.

    Отметим, что в первом круге турнира Большого шлема казахстанский спортсмен обыграл другого американца — Маккензи Макдональда (54-я ракетка мира) в четырех сетах со счетом 6:7, 6:4, 6:4, 6:4.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис Бублик Александр
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