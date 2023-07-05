Матч лучшего теннисиста Казахстана на Уимблдоне-2023 перенесен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон) перенесли матч первой ракетки Казахстана Александра Бублика (26-я ракетка мира), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец должен был сыграть с 48-й ракеткой мира из США Джеффри Джон Волфом, но их матч, так же как и многие другие встречи дня, был перенесен из-за дождя. Теперь теннисисты проведут игру шестого июля в 16:00 по астанинскому времени.

Отметим, что в первом круге турнира Большого шлема казахстанский спортсмен обыграл другого американца — Маккензи Макдональда (54-я ракетка мира) в четырех сетах со счетом 6:7, 6:4, 6:4, 6:4.





