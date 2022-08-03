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    • Матч Лиги конференций АПОЭЛ – «Кызыл-Жар» состоится в Никосии

    3 Августа 2022 05:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четверг, 4 августа, в Никосии (Кипр) состоится первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретятся АПОЭЛ и «Кызыл-Жар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч АПОЭЛ — «Кызыл-Жар» начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет организована телеканалом «Qazsport».

    Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Кызыл-Жар» по сумме двух матчей сенсационно прошел хорватский «Осиек» (3:2), а АПОЭЛ выбил из турнира болгарский «Ботев» (2:0). Что касается последних выступлений команд, то «Кызыл-Жар» проиграл в Кубке Казахстана «Акжайыку» (0:2), АПОЭЛ между еврокубковыми матчами официальных игр не проводил.

    Как ранее сообщалось, в этом еврокубковом сезоне Казахстан уже лишился двух своих представителей — из Лиги конференций вылетели «Астана» и «Кайрат». Пока борьбу в турнире продолжают «Тобол» и «Кызыл-Жар».


    #Северо-Казахстанская область #Спорт #Футбол
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